Auto op dak andere auto bij kettingbotsing A1

Bij de botsing waren zeven tot acht auto's betrokken. Het ongeluk vond plaats op de linkerrijstrook in de richting Amsterdam. Volgens de politie is de ravage groot. De oorzaak van de kettingbotsing is nog niet bekend.

Volgens de VerkeersInformatieDienst werden beide rijbanen afgesloten en moest het verkeer over de vluchtstrook. De weg werd iets na 20.00 uur vrijgegeven.