Slachtoffer Lucky buiten levensgevaar: ’Onze levens verwoest door een krankzinnige daad’

De Rotterdamse werd samen met haar moeder Michel (66) door de man op klaarlichte dag op een parkeerterrein bij een winkelcentrum in Zwijndrecht neergeschoten. Haar moeder overleed ter plekke aan haar verwondingen. Anneke werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar zij wekenlang voor haar leven vocht.

Mensen hebben bloemen neergelegd bij het winkelcentrum waar de dodelijke schietpartij plaatsvond. Ⓒ ANP / Jeffrey Groeneweg

„Exact een maand geleden werden onze levens verwoest door een krankzinnige daad. Onze onschuldige en weerloze moeder Michel werd op laffe wijze doodgeschoten door de ex-vriend van Anneke, haar dochter op wie ze zo gesteld was. Onze lieve zus en tante Anneke zelf raakte zwaargewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar”, zo laat de familie weten. „Al onze zorg en aandacht gaat in deze tijd uit naar haar gezondheid.” De familie zegt dankbaar te zijn voor het medeleven dat aan hen is getoond en voor het respecteren van hun privacy.

Klopjacht

Een familielid doet vanavond in het tv-programma Opsporing verzocht het woord. Dit om er voor te zorgen dat de nog steeds voortvluchtige Vuong wordt opgepakt. „Samen met de recherche hopen we dat de dader zo snel mogelijk wordt gepakt en dat mensen die meer weten over zijn verblijfplaats zich (anoniem) bij de politie melden met informatie. Iemand die dit gruwelijke misdrijf op zijn geweten heeft en hiertoe in staat is, zou door niemand mogen worden geholpen en mag niet ongestraft vrij rondlopen”, zo pleit de familie.

Nadat hij zijn voormalige schoonmoeder en ex-vriendin zou hebben neergeschoten, sloeg Vuong op de vlucht. De politie is met een groot team dag en nacht bezig om hem op te sporen. Nu worden vooral de pijlen gericht op de personen die de man helpen of hebben geholpen.

Crimineel milieu

De politie vermoedt dat de in Vietnam geboren man hulp krijgt uit criminele kringen. Lucky staat in het misdaadmilieu bekend als een klusjesman die voor allerlei taken wordt ingehuurd. Zo zou hij verschillende criminele groeperingen helpen bij bijvoorbeeld het bewaken van drugstransporten. Hij zou in de onderwereld onder meer de bijnamen de Chinees en China hebben.