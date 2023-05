Stemmers op de vuist in RAI in Amsterdam bij Turkse verkiezingen

Ⓒ Amaury Miller

AMSTERDAM - In de RAI in Amsterdam-Zuid zijn zondagmiddag stemmers met elkaar op de vuist gegaan, bevestigt een woordvoerder van de Turkse ambassade na berichtgeving van Het Parool. In de evenementenhal kunnen Turkse Nederlanders sinds afgelopen weekend stemmen voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije.