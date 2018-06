Tweede etappe gestart

De route van 6.125 nautische mijlen gaat van de ijzige kou in de ‘Roaring Forties’ naar de klamme hitte van de Doldrums in de Zuid-Indische Oceaan. Bovendien duiken ze het seizoen van de tropische cyclonen in. Geen van de Nederlandse zeilers in de huidige editie heeft ervaring met de race naar Abu Dhabi.

Teamoverleg

“Ik zie het weer als de grootste uitdaging”, blikt Team Brunel-schipper Bouwe Bekking (Deventer) vooruit. “We hebben net een teamoverleg gehad en ik heb gezien dat het weer onvoorspelbaar is. Het kan zomaar zijn dat je laatste wordt zonder dat je hier iets aan kunt doen. Maar we willen natuurlijk bij de eerste drie eindigen.”

Luwte

Pascal Bidegorry, navigator van Dongfeng en winnaar van de B&G Navigators prijs in de eerste etappe, verwacht morgen om 17 uur Nederlandse tijd een tricky start: “Het gaat hard waaien, 25 tot 30 knopen. Het gebied is lastig met veel luwte onderaan de Tafelberg. De startlijn ligt precies in zo’n windschaduw.”

Dikke bries

“De eerste nacht aan de wind met een dikke bries wordt interessant. We krijgen met een paar lokale effecten te maken, een overgangsfase, een naderend lagedrukgebied vanuit het zuiden en een nachtelijke overstagmanoeuvre. Die wordt cruciaal. Net als de hoek die we daarna kiezen. Kort samengevat: start goed, gebruik de lokale effecten, ga op het juiste moment overstag, kies de beste route rond het lagedrukgebied en houd in gedachten wat nog komt.”

Klimaatzones

Gonzalo Infante, meteoroloog van de Volvo Ocean Race, schetst de tweede etappe kernachtig: “De vloot vaart door verschillende klimaatzones: sterke westenwinden, tropische activiteiten, moessonwind en lokale bries van de Perzische Golf.”

Onstabiel

Voor de start wordt een harde zuidoostenwind verwacht, die over de Tafelberg waait en daardoor onstabiel en variabel is. De boten zullen met een flinke zeegang Kaap de Goede Hoop passeren en aan de wind naar het zuiden afzakken. Via de Zuid-Atlantische Oceaan bereiken ze dan weer de zogenaamde ‘Roaring Forties’ (breedtegraad tussen 40 en 50 ZB).

Cyclonen

Eenmaal in die sterke westenwind zullen ze oostwaarts racen richting Mauritius. In de Zuid-Indische Oceaan is het seizoen van tropische cyclonen net begonnen. Het ziet ernaar uit dat de teams er volop mee te maken krijgen.

Weer doldrums

De Doldrums vormen het volgende obstakel, dit keer op de Indische Oceaan. Vervolgens zetten de Volvo Ocean 65’s koers richting de Straat van Hormuz. Dat is de zeestraat tussen de Perzische Golf in het westen en de Golf van Oman in het oosten. Vanaf dit deel van de route heerst de noordoostmoesson. Deze wind is in deze tijd van het jaar nog niet op z’n sterkst en zal daarom niet erg stabiel zijn.

Hormuz

Vanuit de Straat van Hormuz breekt het laatste deel aan met lokale winden door de Perzische Golf naar Abu Dhabi. Infante schat de duur van de race naar Abu Dhabi op 22 tot 28 dagen.

Gelijke kansen

Hoewel alle zeven identieke boten weer gelijke kansen hebben, geldt Abu Dhabi Ocean Racing als het te pakken team. Schipper Ian Walker en zijn mannen schreven de eerste etappe en de in-port race van Kaapstad op hun naam. De ervaren oceaanzeilster Dee Caffari (GBR) maakt morgen haar debuut in de Volvo Ocean Race.

Roulatie

Team SCA, waartoe ook de Nederlandse Carolijn Brouwer behoort, werkt met een roulatiesysteem en nu is het de beurt aan Caffari. Het Spaanse MAPFRE worstelt met de vorm. Na de teleurstellende laatste plaats in de eerste etappe voerde schipper Iker Martinez (ESP) tijdens de stopover in Kaapstad twee bemanningswissels door. Zo neemt Jean-Luc Nélias (FRA) plaats op de navigatiestoel en wordt Rob Greenhalgh (GBR) de nieuwe wachtleider.