Minister onzeker over voldoende aanbod jeugdzorg

De Hoenderloo Groep biedt complexe jeugdzorg en staat op omvallen. Volgens De Jonge zijn de kansen op een doorstart nihil. Voor veel kinderen die er gesloten jeugdzorg kregen is er inmiddels bij andere organisaties onderdak gevonden, maar voor zo’n tien tot twintig nog niet.

De verwachting is dat ook voor deze kinderen uiteindelijk wel een plekje wordt gevonden, maar de CDA-bewindsman moet erkennen dat de jeugdzorg enorm onder druk staat. „Iemand moet in de gaten houden of vraag en aanbod nog wel kloppen”, weet hij. Maar op dit moment wordt dat volgens hem eenvoudigweg niet gedaan. „Daar is onvoldoende over nagedacht bij de decentralisatie van de jeugdzorg”, zegt hij.

’Droevig’

„Ik wordt heel droevig als ik dit verhaal hoor”, reageert PvdA-Kamerlid Kuiken. Zij hoopt net als veel andere Kamerleden op een doorstart van de Hoenderloo Groep. Maar die kans is volgens minister De Jonge klein. „Ik wek geen valse hoop.”

De Hoenderloo Groep is volgens hem verlieslatend. Hij wil ervoor waken dat het moederbedrijf Pluryn door de rode cijfers van de dochtertak wordt meegezogen in het moeras. Dat zou de jeugdzorg voor 1000 kinderen op het spel zetten.

