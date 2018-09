Extra agenten delen klap uit in het zuiden

Op verschillende plaatsen in Brabant werden woensdag chemicaliën gevonden die gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische drugs. In een garagebox in een woonwijk in Breugel stonden honderd vaten aceton die waarschijnlijk bedoeld was voor de productie van xtc. In Mariahout en Asten werd 1600 liter methanol en 1000 kilo cellulose aangetroffen, genoeg om 10 miljoen MDMA-pillen te maken met een straatwaarde van 30 miljoen euro. In de kluis van een potentiële verdachte bij een bank in Eindhoven werden contant geld en twaalf dure horloges gevonden en in beslag genomen.

In de jachthaven van Raamsdonk werd op een boot een 55-jarige man opgepakt die vermoedelijk met hennep geld verdient. In de boot werden een volautomatisch vuurwapen en twee handgranaten gevonden.

In een huis in Koningsbosch werden 10.000 hennepstekken en 250 hennepplanten aangetroffen. De 60-jarige bewoner en zijn partner werden aangehouden. Een 34-jarige man uit Valkenswaard werd aangehouden voor betrokkenheid bij een drugslab in Heerlen.

Eerder dit jaar werd geconstateerd dat de georganiseerde criminaliteit in Brabant groter en hardnekkiger is dan werd gedacht. Ondanks ronkende cijfers over aangepakte bendes en afgepakt crimineel vermogen is het effect van de intensievere aanpak sinds 2010 nog beperkt.

Volgens onbevestigde berichten worden de 125 extra agenten ten minste 2 jaar ingezet. Hun aandacht gaat vooral naar de productie van synthetische drugs en hennepteelt. De succesvolle kopstukken uit de Zuid-Nederlandse misdaad zijn hun doelwit.