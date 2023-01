Topman Amerikaanse bank ontslagen na plassen op medepassagier in vliegtuig

Het incident met Shankar Mishra zou volgens een Indiase krant hebben plaatsgevonden op 26 november in de businessclass van een vlucht van Air India. Mishra zou volgens de berichten te veel hebben gedronken, waarna hij besloot te urineren op een oudere vrouw die zich ook in de businessclass bevond.

In een verklaring laat het bedrijf Wells Fargo weten dat het bedrijf „werknemers aan de hoogste normen van professioneel en persoonlijk gedrag houdt. We vinden deze beschuldigingen zeer verontrustend.” Wells Fargo laat verder weten dat het contract met de 34-jarige Mishra is beëindigd. Mishra was vice-president van de India Chapter van de multinational.

De advocaten van Mishra beweren dat de 72-jarige vrouw 15.000 roepie had gekregen als compensatie voor het verschrikkelijke gedrag van Mishra. 15.000 Roepie is omgerekend zo’n 171 euro. Wel zouden de kleding en tassen van de vrouw zijn schoongemaakt.

Vervolging

Mishra is niet alleen zijn baan kwijt, hij moet ook vrezen voor vervolging. De politie doet onderzoek naar de zaak. Een rechtbank in Delhi heeft hem voor 14 dagen in voorlopige hechtenis genomen. Voor verder onderzoek was geen politiebewaring nodig, aldus de politie.