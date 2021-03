GGD: teststraat niet bedoeld voor festival, stadion of school

Volgens Rouvoet is de GGD-capaciteit primair bedoeld voor de bestrijding van het coronavirus. „De GGD is er voor de publieke gezondheid, daar ligt onze opdracht. Als er ergens uitbraken zijn, kunnen we risicogericht grootschalig testen. Ik waak ervoor dat we onze capaciteit gaan inzetten voor andere doelen dan de virusbestrijding”, aldus Rouvoet.

De roep om sneltests klinkt steeds luider, omdat een negatieve test tijdelijk toegang zou kunnen geven tot een school, festival of voetbalstadion. Zo’n negatief testbewijs is alleen te verkrijgen via een testlocatie. Volgens Rouvoet zijn de teststraten van de GGD daarvoor niet bedoeld. Die zijn alleen voor mensen met klachten, stelt hij. „De taak om preventief te testen zonder aanvullende reden ligt primair bij het bedrijfsleven of het onderwijs en niet bij de GGD. Dat is zo met het kabinet besproken”, aldus Rouvoet.

’Maak er werk van’

Hij zegt wel voorstander te zijn van het gebruik van sneltests om de samenleving te openen. „Er zijn ideeën met miljoenen sneltests per maand gericht op het openstellen van de samenleving. Naar mijn mening komt dat nog niet snel genoeg van de grond. Iedereen wil weer open, daarvoor kan testen zonder klachten wél nuttig zijn. Ik zou zeggen: maak daar werk van.”

Donderdag zijn vanwege het stormweer sommige testlocaties gesloten.