In deze 8-delige serie vaart de kijker mee op een unieke reis over de Nederlandse wateren. Vijf weken lang was een cameraploeg van zonsopkomst tot zonsondergang bezig met filmen. Regisseur Noud Holtman: “Voor de opnames zijn de modernste cameratechnieken toegepast. We hebben zowel vanaf het water, als van de kant, als vanuit de lucht, maar ook onder water gefilmd. Dit levert spectaculaire beelden op.” Door de prachtige beelden, meeslepende muziek en stem van acteur Gijs Scholten-van Aschat krijgen we een bijzondere kijk op Nederland.

SchipRegisseur Noud Holtman: ,,In 8 afleveringen varen we dwars door Nederland; van de Wadden in het noorden tot aan Zeeland in het zuiden. Van het moderne Rotterdam tot het oude Nijmegen. Elke aflevering verkennen we een andere regio. Dat doen we met de prachtige, 100 jaar oude klipperaak 'De Catharina van Mijdrecht'. Zij neemt ons mee op reis. We zeilen over smalle sloten en brede kanalen, over Maas en Waal, over Friese en Utrechtse meren, door Overijsselse moerassen, en over Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer. Elke aflevering duurt één dag, van zonsopkomst tot zonsondergang. We gaan op zoek naar schitterende vergezichten en bijzondere details. En we ontmoeten Nederlanders die dagelijks met het water leven, doordat ze ermee werken, eraan wonen of er geliefden aan verloren.”WaterIn ons dagelijks leven staan we niet vaak stil bij al dat water om ons heen, we zijn eraan gewend. Wat bezielt een volk om in een moeras te gaan wonen en vervolgens stukje bij beetje dat moeras te willen bedwingen? Wat zegt dat over ons? We bekijken onszelf en ons land vanaf het water en dat levert een prachtig, soms verrassend, soms ontroerend, bijna tijdloos beeld op van de Nederlanders en onze relatie met het water. ‘Nederland Waterland’ is een tv-document dat de kijker verrast, trots, maar ook licht melancholiek achterlaat.”MuziekVoor deze serie is speciale muziek geschreven door de gelauwerde Nederlandse filmcomponist Fons Merkies in samenwerking met Laurens Goedhart.