Mogelijk nog Fransman in executiepeloton IS

Volgens Franse media gaat het om Michaël Dos Santos, een 22-jarige man uit de bij Parijs gelegen plaats Champigny-sur-Marne. De zender France Info meldde dat de man door zijn moeder is herkend. IS maakte de executie van de Syrische gevangenen in het weekend wereldkundig door een videofilm op het internet te verspreiden. Op de beelden was ook het afgehakte hoofd van de 26-jarige Amerikaanse hulpverlener Peter Kassig te zien.

Terrorismedeskundigen identificeerden al snel de Normandiër Hauchard. Dat Hauchard op de video stond, was een grote schok voor mensen die hem kennen. Buren in Normandië beschreven hem als een vriendelijke en behulpzame jongen. Volgens een Franse aanklager bekeerde Hauchard zich op zeventienjarige leeftijd tot de islam. In 2012 en 2013 reisde hij naar Mauritanië, waar hij contact had met moslimgroepen. Hij keerde teleurgesteld terug, omdat hij de Mauritanische islamisten niet radicaal genoeg vond. In augustus dit jaar reisde hij via Istanbul naar Syrië.

De Franse autoriteiten verdenken ruim 1100 Fransen van betrokkenheid bij jihadistische strijdgroepen.