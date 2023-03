Rutte na beraad: kabinet wil verbeteringen op grote dossiers

De afstraffing van de kiezer tijdens de laatste verkiezingsuitslag is aanleiding voor het kabinet om naar grote lopende dossiers te kijken, zoals de Groningers die door de aardgaswinning zijn gedupeerd, de afhandeling van het toeslagenschandaal en de stikstofcrisis. Hierover wordt naar verwachting vrijdag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Rutte zegt dat er tijdens het crisisberaad van dinsdag gesproken is over het ’zo snel mogelijk in gang zetten’ van het terugdringen van stikstof ’en ervoor te zorgen dat er weer ruimte komt, uiteraard voor boeren, voor de natuur en ook weer voor wegenaanleg’. Op de vraag of het stikstofbeleid op de schop gaat, benadrukt Rutte alleen dat er vooral gesproken is over het ’zo snel mogelijk overgaan tot de uitvoering’. Eerder klonk juist felle kritiek op het stikstofbeleid. CDA-leider Wopke Hoekstra bepleitte na de verkiezingsuitslagen juist een koerswijziging, maar herhaalde die boodschap dinsdagavond niet.

Een tweede discussie die gevoerd werd met de coalitietop ging volgens Rutte over de vraag over ’de politiek er wel voor iedereen is in Nederland’. Volgens de premier ’praat je dan uiteraard over mensen waar we het vaak over hebben: die wonen buiten de randstad, die te maken hebben met problemen als aanrijtijden van ambulances, politieauto’s en of de bus nog wel rijdt’. Toch gaat het volgens de VVD-premier ook over mensen die in binnensteden wonen en zich afvragen of ’zij hun kinderen nog wel naar de school van hun keuze kunnen sturen’.

„Uiteraard kan je nooit de perfecte analyse maken”, erkende Rutte na afloop van het uren durende overleg. Toch denkt het kabinet een beeld te hebben over welk signaal de kiezer heeft afgegeven. Consequenties voor de coalitie of zichzelf verbindt hij daar niet aan. „We gaan dit allemaal niet in vier dagen oplossen. Het zijn grote vraagstukken en op ieder van de onderwerpen wil het kabinet met zichzelf in gesprek, maar ook met de samenleving.”