Wordt coalitieakkoord wel of niet opengebroken? ’Iedereen wil resultaten zien’

Die opmerking is pikant, nu er binnen de coalitie juist om een koerswijziging gevraagd werd. Eerder lieten VVD en CDA al weten dat er zaken anders moeten. Vijlbrief zei bij binnenkomst dat er een ’open agenda’ ligt en er vooral gesproken wordt over wat er is gebeurd na de verkiezingen en de monsterzege van BBB. „Ik ga luisteren. Ook wij hebben verloren. Je wilt begrijpen wat er aan de hand is.” CU-vicepremier Carola Schouten wil ’eerst maar eens gewoon het gesprek voeren’ en de verkiezingsuitslag ’goed analyseren’. Of het regeerakkoord opengebroken moet worden? „Eerst een goed gesprek voeren.”

’Iedereen wil resultaten zien’

CDA-vicepremier Wopke Hoekstra wil ook ’eerst in overleg’. De CDA’er trok eerder een grote broek aan en bepleitte een andere aanpak, waarbij stikstof nadrukkelijk werd genoemd. Inmiddels durft hij die boodschap niet te herhalen. D66-leider Sigrid Kaag zoekt antwoorden op de verkiezingsnederlaag vooral in dikke rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Toch filosofeert ze alvast vooruit en wil ze ’op basis van de inhoud’ kijken of dingen ’anders’ kunnen. Volgens de D66’er moet gekeken worden of ’we zaken kunnen versnellen’ en zou vertrouwen teruggewonnen kunnen worden ’door te handelen’. „Uiteindelijk wil iedereen in het land resultaten zien”, zegt Kaag, die haar oude formatiestokpaardje ’langs de lijnen van de inhoud’ inmiddels weer van stal heeft gehaald. Of het regeerakkoord opengebroken moet worden? „Ik ben hier vanavond om een gesprek te voeren”, zegt ze. „Een eerste gesprek hoeft niet meteen iets heel concreets op te leveren.”

VVD-premier Mark Rutte, die de kopstukken bij elkaar heeft geroepen, geeft dinsdagmiddag ook nog geen duidelijkheid over een nieuwe koers. Hij spreekt wel van een ’belangrijk overleg’ en heeft ’vertrouwen’ dat de coaliepartijen er toch weer met elkaar uitkomen.