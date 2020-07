’Toerist moet afstand nemen van dierenmisbruik’

Dinsdag zijn World Animal Protection en de stichtingen Spots en Aap gestart met een nieuwe vakantiecampagne om alle entertainment met wilde dieren te mijden. „Dat geldt voor het knuffelen van welpjes, wandelen met jonge leeuwen, zwemmen met dolfijnen, selfies in tijgertempels, olifantenritten en kunstjes en shows met apen, beren en andere beesten”, aldus een woordvoerster.

In een video komt de boodschap keihard over. „Dagelijks worden meer dan een half miljoen wilde dieren misbruikt voor de toeristenindustrie. Ze worden gefokt in gevangenschap of direct uit de bush gehaald, onder erbarmelijke omstandigheden gekooid en aan de ketting hardhandig getraind om hun wil te breken, met als enig doel om er over de rug van naïeve toeristen veel geld aan te verdienen. Er gaan miljarden in om.”

Bovendien is 60% van nieuwe infectieziekten als het coronavirus volgens de natuurbeschermers afkomstig van fysieke dier-menscontacten. „Zodra je wilde dieren kunt aanraken is het foute boel”, benadrukt de zegsvrouw.