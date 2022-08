Explosie bij woning Amsterdam, politie treft vervolgens wietplantage aan

Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - De explosie van dinsdagochtend in een flatwoning aan de Florijn in Amsterdam Zuidoost heeft vermoedelijk te maken met een conflict in het drugsmilieu. Na de explosie trof de politie in de woning een hennepplantage aan.