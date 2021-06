Celstraffen en tbs voor ’pedojagers’ in Enschede om moordpoging

Haar 16-jarige zoon en een 18-jarige vriend van hem hebben 15 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs opgelegd gekregen. Ook moet het trio in totaal bijna 20.000 euro schadevergoeding betalen, oordeelde de rechtbank donderdag.

De vrouw en twee jongens waren op 1 november 2020 naar de woning van de man in een flat aan de Lintveldbrink in Enschede gegaan. Volgens het OM vond vervolgens „een explosie van geweld” plaats. De man werd bewerkt met knuppels en met een groot mes meerdere keren diep in zijn rug gestoken.

Koelbloedigheid

Het geweld werd gestaakt omdat er iemand voor de deur stond. Volgens de officier van justitie is dit de redding van het slachtoffer geweest. „De koelbloedigheid waarmee door de verdachten over de plannen werd gesproken en waarmee deze zijn uitgevoerd, is zowel huiveringwekkend als zorgwekkend”, zei de officier eerder bij de behandeling van de zaak.

Volgens de rechtbank handelden de drie met een vooropgezet plan, al is de reden voor het extreme geweld is niet helemaal duidelijk geworden. De vrouw had achterhaald dat het slachtoffer in het verleden is veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Volgens haar was de buurman pedofiel en wilde haar zoon hem een lesje leren. De 18-jarige verdachte wist daar mogelijk niets van af. Hij zou zijn meegegaan naar de woning omdat er geld te halen viel bij het slachtoffer.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Alle drie zijn volgens de rechter verminderd toerekeningsvatbaar, omdat zij een gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens hebben of lijden aan een ziekelijke stoornis.