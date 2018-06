Enrique Iglesias en Demi Lovato sexy in Amsterdam

Met wereldwijd meer dan 100 miljoen verkochte albums is Iglesias de best verkopende Spaanstalige zanger. Hij staat bekend om zijn live-optredens waarmee hij zijn fans van begin tot eind weet te entertainen. Enrique won vorige week nog de prijs Best World Stage Performance tijdens de awardshow MTV EMA in Glasgow.''Ik ben dol op de adrenaline die ik voel als ik op het podium sta en van de energie die ik krijg van mijn fans'', zegt Enrique.

De Spaanse zanger kwam niet alleen naar Amsterdam. Als special guest heeft hij de Amerikaanse zangeres Demi Lovato meegenomen.