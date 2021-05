Moeder die zoontje doodde kan zich niks herinneren

Volgens een patholoog-anatoom die ook door de rechtbank werd gehoord, is de baby door „uitgebreide en meervoudige geweldpleging” binnen een half uur na de geboorte om het leven gekomen.

Samen met haar man en de dode baby had Linde de W. zich in de nacht van 11 op 12 april vorig jaar gemeld bij het ziekenhuis in Enschede. Vanwege de mysterieuze omstandigheden alarmeerden de artsen de politie. De vrouw werd al snel als enige verdachte gezien. Haar man was niet bij de dood van de baby betrokken geweest. Hij was ook niet bij de bevalling aanwezig geweest. Er was ook niemand anders in de woning geweest.

Sporen van verwurging

Dat De W. de dood van het kind, dat achteraf de naam Ivo kreeg, op haar geweten heeft, geeft ze toe, maar van wat er is gebeurd, zegt ze totaal geen voorstelling te hebben. Bij de baby werden tal van bloeduitstortingen in en rond het hoofd, in- en uitwendige letsels, een schedelbreuk en sporen van verwurging geconstateerd. „Zelden werd bij de dood van een baby zo veel letsel aan het hoofd en rond de hals aangetroffen”, aldus deskundigen. De doodsoorzaak moet volgens hen dan ook in een combinatie van krachtinwerkingen worden gezocht.

De W. verklaarde ook dat ze niet wist dat ze zwanger was. Eerder was ze bevallen van een doodgeboren baby. Ook toen had ze naar eigen zeggen niet in de gaten gehad dat ze zwanger was.

In de loop van vrijdag worden nog meer deskundigen gehoord. Vrijdag 28 mei maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend.