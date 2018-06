Samsom verwacht niet nog meer afhakers

Öztürk en Kuzu stapten vorige week op omdat ze het niet eens waren met het integratiebeleid van PvdA-minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Ze vinden Asscher te kritisch over enkele conservatief-religieuze Turkse organisaties. Ze beginnen een eigen fractie.

Samsom onderstreepte dinsdag dat er ruimte is voor verschil in opvattingen in de PvdA, maar dat zaken als vrijheid, tolerantie en de taal spreken essentieel zijn.