CDA schuift Berendsen naar voren als kandidaat-lijsttrekker voor Europees Parlement

De 40-jarige Berendsen heeft een carrière als CDA-medewerker in het Europarlement en adviseerde een tijd bedrijven in Nederland op het gebied van duurzaamheid. Het CDA-congres buigt zich later deze maand over de voordracht van Berendsen. Bij de vorige verkiezingen trok Esther de Lange de kar, zij was aanvankelijk in beeld om opnieuw lijsttrekker te worden. Maar sinds de val van het kabinet probeert de partij met een nieuwe koers te redden wat er te redden valt: de peilingen zijn immers dramatisch. Het CDA wil bij de Tweede Kamer en in het Europarlement inzetten op ’verjonging en vernieuwing’.

De Lange zit al drie termijnen in het Europarlement, volgens partijregels is dit het maximum. Dat De Lange aanvankelijk toch in beeld was heeft te maken met haar zware positie als vicevoorzitter en klimaatchef van de Europese Volkspartij (EVP). De EVP is in het Europarlement nog altijd de grootse fractie. De politica was onlangs ook in beeld om Frans Timmermans op te volgen als Nederlandse Eurocommissaris. Uiteindelijk trok vicepremier Wopke Hoekstra de post naar zich toe. De Lange heeft zaterdag laten weten dat ze niet beschikbaar om demissionair minister van Buitenlandse Zaken te worden.

Spannende stembusgang

De Europese verkiezingen worden in Nederland gehouden op donderdag 6 juni. Voor het CDA gaat het een spannende stembusgang worden. Naast het vertrek van het Twentse stemmenkanon Annie Schreijer-Pierik en veteraan Toine Manders kunnen de christendemocraten concurrentie verwachten van nieuwkomer BBB. Extra pijnlijk is dat het CDA-verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen zou worden geschreven onder leiding van oud-staatssecretaris Mona Keijzer. Maar afgelopen vrijdag lanceerde de BBB de voormalige CDA-prominent als ’premierskandidaat’.