Taxichauffeur rijdt naar Amsterdam voor souvenir

De klant, pensionado Hazel Lindley, zei dat ze het houten molentje wel zou lijmen. Maar het zat Kevin niet lekker en na een paar dagen besloot hij daarom om naar Amsterdam af te reizen, zodat hij het kapotte souvenir kon vervangen.

Service

Kevin kon de winkel waar Hazel het molentje had gekocht, snel vinden, zo zegt hij tegen de Daily Mail: ,,Ik stapte de bus uit, kocht een kaart en alhoewel het in een achterafstraatje zat, kon ik het vinden dankzij een Engels sprekende voorbijganger."

Hazel is dolblij dat ze het molentje weer terug heeft: ,,Ik kan bijna niet geloven dat ze klanten zoveel service geven. Ik weet zeker dat een ander taxibedrijf sorry had gezegd en het daarbij had gelaten."