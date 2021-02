Politie houdt zeven mannen aan na drugsvondst Den Haag

Na een melding over dat er mogelijk verdovende middelen in het bedrijfspand zouden liggen, viel een arrestatieteam dinsdag het gebouw binnen.

Vier van de aangehouden verdachten waren in het pand op het moment van de inval. Twee mannen werden in Rotterdam aangehouden en nog een in de omgeving van Bodegraven, allemaal op verdenking van betrokkenheid bij de gevonden partij drugs. De mannen worden verdacht van de handel in en het bezit van verdovende middelen.