Winter een groot feest!

1. Amsterdam Light Festival

Onlangs riep The Guardian het Amsterdam Light Festival uit tot één van de mooiste lichtfestivals van Europa. Mede omdat dit het enige festival is waar de kunstwerken per boot te bekijken zijn. De historische binnenstad is ruim 50 winterdagen het decor voor het licht- en waterfestival. Het festival toont lichtsculpturen en projecties van hedendaagse (inter)nationale kunstenaars en vindt plaats van donderdag 27 november 2014 t/m zondag 18 januari 2015. Bezoekers kunnen kiezen uit de boottocht 'Water Colors' of de wandeltocht 'Illuminade' langs in totaal 40 verschillende lichtkunstwerken.

2. London Jazz Festival

Van vrijdag 14 november tot en met zondag 23 november is het tijd voor London Jazz Festival. Het festival wordt dit jaar alweer voor de 22ste keer georganiseerd. Tien dagen lang vinden overal in Londen optredens plaats van wereldberoemde Jazzartiesten, zoals The Hot Sardines, Snarky Puppy, Dr. John, Roy Hargrove en Stanley Clarke. Naast allerlei betaalde optredens zijn er ook gratis shows te bewonderen van bijvoorbeeld Young Pilgrims en George Montague. Er zijn nog kaarten te bemachtigen.

3. Unox Nieuwjaarsduik Curaçao

In Scheveningen gaan op 1 januari jaarlijks zo'n 10.000 Nederlanders het water in om het nieuwe jaar in te luiden. Deze oer-Hollandse traditie is inmiddels ook geïntroduceerd op Curaçao. Ook hier plonzen elk jaar duizenden mensen in de Caraïbische Zee tijdens de Unox Nieuwjaarsduik. Een paar graadjes warmer dan de Noordzee, maar het feest is er niet minder om. De deelnemers ontvangen allemaal een Unox-muts en na de duik is het genieten van een kop warme erwtensoep. Je moet er maar zin in hebben bij een gemiddelde temperatuur van 27 °C.

4. Carnevale di Venezia

Van 31 januari tot en met 17 februari 2015 is het carnaval in Venetië. Shop een Venetiaans masker in één van de vele winkels en stort je in het feestgedruis. Het San Marcoplein is de place to be voor alle carnavalactiviteiten. Daar vind je de meest bijzondere kostuums. Het is dan ook dé locatie om mooie foto's van extravagante kostuums te maken. Tijdens carnaval vinden verschillende exclusieve gemaskerde bals en feesten plaats. Toegangskaarten kunnen stevig geprijsd zijn (vanaf 500 euro).

5. St. Patrick's Festival Dublin

Breng op 17 maart een bezoek aan Dublin tijdens dé nationale feestdag van Ierland: St. Patrick's Day. Groen is de kleur van het festival, er wordt groen bier gedronken en de dresscode is groen. Wees gewaarschuwd, wie geen groen draagt mag worden geknepen. Tijdens het festival zijn er in Dublin allerlei openluchtconcerten, een grote kermis en een parade. Ook de belangrijkste gebouwen van Dublin kleuren groen. Inmiddels zijn er allerlei landen die het Ierse voorbeeld volgen en ook een gebouw groen verlichten. Eerder kleurde het nationale filmmuseum EYE in Amsterdam bijvoorbeeld groen. De dag wordt standaard afgesloten met een vuurwerkshow bij de Liffey.