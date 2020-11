Kritiek op SG-richtlijn militairen zwelt aan: ’Vrije meningsuiting in geding’

De SP dient dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Defensie een kansrijke motie om een nieuwe versie van de SG-richtlijn over ’extern optreden, mediacontacten en publicaties’ in te trekken. De partij heeft in ieder geval steun van de fracties van PvdA en GL, en ook D66 is erover in beraad.

Volgens de richtlijn moeten militairen een verzoek indienen bij de secretaris-generaal van het departement voordat ze mondeling of schriftelijk contact hebben met leden van het parlement. Het ministerie besluit vervolgens of er al dan niet toestemming wordt verleend. Ook voor contact met journalisten of optredens in de pers moet toestemming worden gevraagd.

Binnen de krijgsmacht ligt de gewijzigde SG-richtlijn uitermate gevoelig, weet voorzitter Anne Marie Snels van de grootste militaire vakbond AFMP. De belangenorganisatie spreekt zich er al langere tijd tegen uit en krijgt volgens Snels veel positieve reacties hierop.

Oud-militair en tegenwoordig docent aan de Koninklijke Militaire Academie Martijn Kitzen schreef in het blad van de Nederlandse Officierenvereniging Carré een zeer kritisch stuk over de richtlijn. Naar aanleiding daarvan kreeg ook hij veel reacties. „Tientallen militairen en burgermedewerkers hebben zich bij mij beklaagd”, zegt hij op de site van de AFMP. „Het gebrek aan transparantie is echt een issue dat leeft onder militairen.”

Tekst en uitleg

Reservist Pieter Haitsma Mulier schreef anderhalve week terug in De Telegraaf met overste b.d. Paul van Campen een kritische opiniebijdrage over de SG-richtlijn. De volgende dag al kreeg hij een telefoontje van de landmachtstaf waarin hem werd gelast beschikbaar te zijn voor een conferencecall om tekst en uitleg te geven. De luitenant-kolonel beantwoordde het verzoek met een mail waarin hij aangeeft niks onoorbaars te hebben gedaan. Mocht de landmacht zich hier niet bij neerleggen dan wil de overste de zaak juridisch aanhangig maken.

„Want het is volstrekt onacceptabel dat militairen zich niet publiekelijk mogen uiten”, vindt Haitsma Mulier. „Kamerleden krijgen geen informatie en zijn bang voor de SG. Ook militairen zij bang van de SG. Hoe kunnen politieke partijen hun verkiezingsprogramma schrijven als ze geen informatie hebben? Dit is ondemocratisch en past niet in onze rechtstaat.”

De richtlijn is ook voor Kamerleden een doorn in het oog. Karabulut wijst erop dat het haar eigen werk - en ook dat van de media - bemoeilijkt als er niet met militairen mag worden gepraat zonder tussenkomst van het ministerie. Ook CDA-Kamerlid Martijn van Helvert zette zijn vraagtekens bij de richtlijn: „Bij Defensie zijn natuurlijk zaken vertrouwelijk. Echter, het is on-Nederlands om professionals te verbieden zich te uiten. Ik kan niet meer bellen met een militair om zijn mening te vragen, zonder dat die vooraf gescreend is”, schreef de CDA’er eerder op Twitter.