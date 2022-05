Gasfles onploft in laadruimte vrachtwagen België: één dode en één zwaargewonde

De zaakvoerder van het dakwerkbedrijf, een vijftiger, was woensdagochtend rond negen uur samen met twee medewerkers op weg naar een klus toen ze rook uit de laadruimte zagen komen. Daarom zette hij de vrachtwagen even aan de kant voor een bankkantoor in de Vichtesteenweg in Deerlijk. „De man en een inzittende besloten om het voertuig te parkeren en een kijkje te nemen. Daarop is de gasfles ontploft”, aldus de brandweer.

De zaakvoerder kwam daarbij om het leven. De andere inzittenden raakten zwaargewond en lichtgewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De achterkant van het voertuig is volledig vernield en ook het bankkantoor liep wat schade op. De andere gasflessen werden uit de vrachtwagen gehaald.

‘Huis trilde enorm’

Drie mensen waren getuige van de ontploffing volgens burgemeester Claude Croes. „Zij hebben alles zien gebeuren en worden opgevangen in de brandweerkazerne. Voor hen is dit emotioneel heel zwaar”, zegt hij. „Ook andere bewoners die nood hebben aan begeleiding worden daar opgevangen.”

De ontploffing werd tot in de verre omgeving gevoeld: buurtbewoners getuigen dat hun huis ervan trilde. „We schrokken enorm. Plots was er een enorme knal te horen”, zeggen buurtbewoners Jozef en Maria. „Ons huis trilde enorm. We gingen snel buiten kijken en zagen even verderop een enorm grijze rookpluim uit de vrachtwagen komen. Er stonden meteen veel mensen te kijken.”

De omgeving rond de vrachtwagen is ruim afgezet.