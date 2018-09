Hedgefondsen laten goud massaal vallen

Voor een totaal van 14% zijn deze hedgefondsen in deze periode uitgestapt in het edelmetaal. Beleggingen in etf's in deze producten met goud zijn naar het laagste niveau sinds 2009 weggezakt.

Zwakste kwartaal in vijf jaar

Volgens de World Gold Council is het derde kwartaal voor goud het zwakste in vijf jaar. Vorige week steeg goud weer licht, maar staat nog altijd 15% onder zijn piek in maart.

Met de sterkere dollar en de verwacht hogere reële rente in de Verenigde Staten voorzien beleggers dat goud als belegging in waarde afneemt. De aangesterkte dollar betekent doorgaans ook een klap voor grondstoffenaandelen, waaronder goud.

