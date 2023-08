Regering Zimbabwe onteigende hem, maar Aart Nugteren boerde koppig door

Harare - De nu 63-jarige Aart Nugteren uit Hoofddorp kwam in 1985 aan in Zimbabwe. Hij bouwde daar bloeiende rozenfarms op, maar in 2006 en 2008 werd hij onteigend. Toch kwam hij terug met een nieuwe rozenkwekerij. Het gaat goed, alleen wacht hij nog steeds op compensatie voor zijn in beslag genomen boerderijen.

Aart Nugteren bij de rozen in een van zijn kassen. Ⓒ Telegraaf