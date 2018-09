Rabbijn Berland: alles is een leugen

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) voldoet het uitleveringsverzoek aan alle regels. De officier van justitie heeft de rechtbank dan ook gevraagd de uitlevering door te laten gaan.

Berland, in de rechtszaal bijgestaan door een tolk, verzette zich hevig. Hij heeft er geen vertrouwen in dat hij in Israël een eerlijk proces krijgt. Zijn advocaat Louis de Leon vroeg de rechtbank de uitlevering ontoelaatbaar te verklaren.

Volgens de raadsman is de documentatie onvolledig en worden verklaringen van betrokkenen tegengesproken of niet ondersteund. Ook vroeg hij de rechtbank de uitlevering op humanitaire gronden af te wijzen. Volgens hem kampt Berland met ernstige gezondheidsproblemen. Hij is detentie-ongeschikt en niet fit genoeg om terecht te staan, aldus De Leon.

Volgens officier van justitie Henri Tillart mogen medische redenen in dit geval geen belemmering vormen voor uitlevering. De aanklager stelde voorts vast dat „bewijsoverwegingen hier op dit moment geen rol spelen”. Hij vond dat de rechtbank ervan uit moet gaan dat de door de Israëlische autoriteiten overlegde informatie klopt.

De rechtszaak werd bijgewoond door zo'n twintig volgelingen van Berland, die te horen kreeg dat hij in elk geval tot het moment van uitspraak op vrije voeten kan blijven. De rechtbank maakt 1 december bekend of het uitleveringsverzoek wordt toegewezen.