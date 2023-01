Schatzoekers trekken naar rivier New York voor fossielen mammoeten: ’Ik zorg voor een stormloop’

Gast John Reeves, een goudzoeker uit Alaska met een passie voor fossielen, kwam langs bij comedian Joe Rogan om te praten over fossielen. Zo’n tachtig jaar geleden hadden goudzoekers in Alaska een groot aantal botten van mammoeten gevonden.

Een deel daarvan was naar het American Museum of Natural History in New York gebracht. Reeves repte in de podcast over een rapport waarin beschreven zou worden hoe sommige fossielen niet geschikt waren voor het museum en daarom in de rivier waren gedumpt. „Ik ga zorgen voor een stormloop. Laten we kijken of iemand op avontuur wil”, zei hij tijdens de podcast. Om te vervolgen dat de botten ’extreem waardevol’ zijn.

Geen bewijs

Het museum ontkrachtte de uitspraken van Reeves echter direct: „We hebben geen bewijs voor het dumpen van deze fossielen. Ook hebben we dit rapport nergens kunnen vinden”, schrijft het museum in een verklaring. Ook is in 1940 nabij de vermeende dumpplaats een snelweg aangelegd.

Dat weerhoudt nieuwsgierige schatzoekers er niet van om met boten, duikapparatuur en onderwatercamera’s op zoek te gaan. „Ik denk dat de kans net zo groot is als bij een loterij. En toch kopen mensen hier elke dag kaarten voor”, zegt de Amerikaanse Don Gann (35) tegen persbureau AP. „Als ik niets vind, vind ik niks. Maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd.”