Premium Het beste van De Telegraaf

Bragg tovert vooropgezette belastingontduiking uit de hoge hoed Verbazing bij juristen over aanklachten tegen Trump

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Trump betaalde niet alleen zwijggeld aan Stormy Daniels via Michael Cohen, maar ook het ’salaris’ voor zijn toenmalige advocaat en door daarmee boekhoudkundig te frauderen, denkt openbaar aanklager Alvin Bragg de voormalig president aan te kunnen pakken.

AMSTERDAM - Met nogal wat verbazing hebben rechtsgeleerden in de VS naar de 34 aanklachten gekeken die de openbaar aanklager van het district Manhattan in New York, Alvin L. Bragg, dinsdag tegen Donald Trump heeft ingebracht. Nieuw is dat volgens Bragg Trump met opzet zijn boekhouding heeft vervalst met het doel om de belastingautoriteiten van de staat om de tuin te leiden.