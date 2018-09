NVWA verwacht uitkomst controles pas dinsdag

De dienst verwacht dat de uitkomst van controles bij veertien pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer pas dinsdagochtend bekend is. „Die gegevens geven wij door aan het ministerie van Economische Zaken”, aldus een woordvoerder. Maandagochtend werd duidelijk dat twee boerenbedrijven in de directe omgeving van het getroffen bedrijf in Hekendorp niet besmet zijn.

Pluimveedeskundigen van de Europese Unie denken dat trekvogels, vooral wilde ganzen, verantwoordelijk kunnen zijn voor de verspreiding. De zegsman van de NVWA wilde daar maandag niet inhoudelijk op reageren. „Dan ga ik speculeren over de herkomst, over de bron van de besmetting.” Hij wacht liever de resultaten van het onderzoek af.

De NVWA ziet toe op de naleving van de ophokplicht en het vervoersverbod voor vogels. Dat verbod ging zondagmiddag in en geldt in eerste instantie voor 72 uur.