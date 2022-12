Politieteam onderzoekt nieuwe aanslag op Surinaams afhaal- en bezorgrestaurant

Rond 01.30 uur was er een harde knal te horen bij het pand aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam-West. Het was de tweede keer in korte tijd dat de vestiging onder vuur lag. Er raakte niemand gewond. Op beelden is te zien dat de brokstukken op de stoep en op de weg terecht zijn gekomen. De vestiging was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

De politie vermoedt een verband met eerdere explosies en beschietingen. De afgelopen tijd zijn ook bij vestigingen van Lobi BBQ in Dordrecht en Den Haag explosieven geplaatst of is een vestiging beschoten. Bij deze geweldsincidenten vielen evenmin slachtoffers.

Een 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel zit vast in deze zaak. Hij werd vorige week maandag in Den Haag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het plaatsen van explosieven en beschietingen. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Volgens de politie gedroeg de Capellenaar zich verdacht in de buurt van de Haagse vestiging van de keten. Onduidelijk is nog of hij iets met de incidenten in die periode Rotterdam en Dordrecht te maken heeft.