Nieuwe arrestatie voor dood vrouw Almelo

De man die eerst werd aangehouden, was degene die de politie alarmeerde toen hij de dode vrouw vond in haar flat aan de Rossinistraat in Almelo. Wat de relatie tussen deze man en de dode vrouw was, wil de politie niet zeggen. Ook over een eventuele relatie tussen de nieuwe verdachte en het slachtoffer zwijgt de politiezegsman.

Dinsdag wordt sectie op het lichaam van de vrouw verricht om erachter te komen waaraan zij precies is gestorven. Het staat wel vast dat ze slachtoffer is van een misdrijf.

De politie is nog bezig met sporenonderzoek in en bij de flat. Ook het buurtonderzoek is nog niet klaar.