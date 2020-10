Vraagteken rond oud en nieuw, maar vuurwerkverkoop gaat door

De vuurwerkverkoop zal dit jaar sowieso anders verlopen. Al voor de coronacrisis besloot het kabinet om de verkoop van knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen en enkelschotsbuizen aan consumenten te verbieden. Daardoor zou de jaarwisseling voor het eerst compleet anders worden gevierd. Van een knallend uiteinde zal in veel woonwijken sowieso geen sprake meer zijn. Door het virus dreigt nu ook een streep te gaan door vuurwerkshows.

„Pas bij risiconiveau ’waakzaam’ kunnen evenementen weer zonder beperkingen buiten worden georganiseerd. Het is dan ook niet de verwachting dat binnen het huidige maatregelenpakket, of de vervolgstappen in de routekaart, vuurwerkshows gehouden kunnen worden”, zo laat een woordvoerster namens de betrokken ministeries weten. Mogelijk komt het kabinet dinsdag tijdens de nieuwe persconferentie al met een boodschap over de aankomende feestdagen.

Landelijke lijn

Op het ministerie van Justitie en Veiligheid valt te horen dat er een landelijke lijn moet komen voor de viering. Normaal gesproken is het een lokale afweging of er vuurwerkshows worden georganiseerd, maar komende jaarwisseling wordt er als het aan het departement ligt één lijn getrokken.

De jaarlijkse vuurwerkverkoop aan consumenten gaat vooralsnog gewoon door. Oproepen om het aantal verkoopdagen uit te breiden legt het kabinet naast zich neer uit vrees voor meer overlast.