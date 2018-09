Onduidelijke taken op rangeerterrein Kijfhoek

„Wie was er nu verantwoordelijk als er iets mis ging, als mannetjes verkeerde dingen deden? Wie moest er aan bellen gaan trekken om het proces bij te sturen? Ik kan dat maar moeilijk vaststellen”, hield de rechter de vertegenwoordigers van ProRail en Keyrail voor. Eén van de advocaten van Keyrail sprak haar hoop uit dat later tijdens het proces misschien duidelijker wordt wie nu welke verantwoordelijkheid droeg.

De partijen worden onder meer beschuldigd van het ontstaan van de brand en het niet navolgen van allerlei veiligheidsregels. Het duurde ruim een uur voordat de plaatselijke brandweer wist wat er in de wagon zat die op een lege wagon botste. Dat bleek uiteindelijk ethanol te zijn. Toen kon de brandweer de vuurzee effectief gaan bestrijden. Onduidelijkheid was er ook wat betreft de inhoud van andere wagons in de directe omgeving van de brand. Daar zaten wel gevaarlijke stoffen in, maar welke precies was lange tijd onbekend.