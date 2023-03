Trump vergelijkt onderzoeken naar hem met Stalinistisch Rusland

Volgens het voormalige staatshoofd is er vanaf het begin sprake geweest van „de ene na de andere heksenjacht” en „neponderzoeken.” Zonder bewijs beschuldigde hij de regering van de Democratische president Joe Biden ervan zijn strafrechtelijke vervolging te orkestreren om zijn herverkiezing te ondermijnen. Velen van zijn aanwezige aanhangers droegen borden met daarop de woorden „heksenjacht.”

In New York is een onderzoek gaande naar het zwijggeld dat aan een pornoster is betaald die seks zou hebben gehad met Trump. Die betaling gebeurde kort voor de door Trump gewonnen presidentsverkiezingen in 2016, en mogelijk zijn met het zwijggeld de regels over de financiering van de verkiezingscampagne overtreden. Ook wordt onderzocht of de voormalig president geheime documenten heeft achtergehouden en een complot heeft beraamd om de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken.

Marjorie Taylor Greene, een van Trumps meest uitgesproken aanhangers in het Congres, vertelde de menigte dat het tijd is om het ministerie van Justitie „terug te nemen. Je moet begrijpen: ze komen niet alleen achter president Trump aan, ze komen achter jou aan, en president Trump is de enige die hen in de weg staat.”

De bijeenkomst in Waco vindt plaats op het moment dat de stad stilstaat bij de inval van de FBI bij de religieuze sekte van de Branch Davidians en hun leider David Koresh, dertig jaar geleden. Daarbij kwamen destijds in 1993 86 mensen om, onder wie vier politieagenten. Veel rechtsextremisten beschouwen die inval als een belangrijk moment van overheidsbemoeienis en critici zien de rally als een soort steunbetuiging aan de extreemrechtse aanhangers van Trump.