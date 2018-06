One Direction wil controle over carrière

Vandaag brengt de populaire groep Four uit, het vierde studio-album. Volgens Liam Payne zijn ze in een nieuwe fase beland, zo vertelt hij aan DigitalSpy. "We hebben het gevoel dat we controle willen krijgen over waar onze carrière heen gaat, dat we de dingen willen zeggen die we willen zeggen en zingen waarover we willen zingen."

De jonge muzikanten hebben zelf aan dit album meegeschreven. Volgens Liam is het dan ook de beste plaat tot nu toe. "Dit is het eerste album dat ik op repeat heb staan. De andere albums heb ik niet meer geluisterd sinds we ze hebben uitgebracht."