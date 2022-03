Diamantair die miljoenenroof in scène zette hoort vonnis

De ’overvaller’ mocht de buit houden. De diamantair zou het verzekeringsgeld opstrijken en daarmee over cash beschikken in plaats van nog te verkopen voorraden, zo was het plan.

Inmiddels vindt de man zijn plan „onbegrijpelijk.” Maar eind 2016 zag de 55-jarige Mischa van G. geen andere uitweg om uit de financiële problemen te raken. Zo vertelde hij tijdens een eerdere zitting de reden van het in scène zetten van de roofoverval op het kantoor van zijn bedrijf Diamond Point in Amstelveen.

Van G. hoorde in februari een gevangenisstraf tegen zich eisen van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk wegens onder meer oplichting en het doen van valse aangifte. Tegen een van de nepovervallers, Danny S., eiste het Openbaar Ministerie anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Twee andere overvallers zijn nog steeds spoorloos.

Bekijk ook: Diamantair bekent in scène zetten overval

De verdachte diamantair wordt ook vervolgd voor het witwassen van 3,5 miljoen euro, uitgekeerd door de verzekeraar. De handelaar, die meer dan tien jaar de leiding had bij Van Gelder Diamonds, gaf zijn leugen over de neproof toe tijdens een eerdere zitting in de strafzaak. Het bedrijf was van zijn familie. Nadat de man was aangehouden, nam zijn vader de boel weer over.