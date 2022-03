Ex-diamantair krijgt 180 dagen cel na in scène zetten eigen beroving

Premium Binnenland

Wagen van Syrische pizzabezorger in Fries dorpje belaagd met stalen buizen: 60 uur werkstraf

Een wraakactie op een pizzeria liep in februari 2019 in het Friese dorpje Augustinusga volledig uit de hand. Met stalen buizen en stokken werd de auto van een pizzakoerier aan gort geslagen. Ook de bezorger, een Syrische vluchteling, zou klappen hebben gehad. Door pizza’s te bestellen had de groep d...