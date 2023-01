Rotterdams raadslid PvdA blijkt ’huisjesmelker’: ophef over verhuurpraktijken

Balwantsingh kwam onder vuur te liggen nadat de lokale nieuwszender Open Rotterdam naar buiten had gebracht dat het raadslid een pandjesbaas is, waaronder van een woning in de wijk Bloemhof dat vol van de schimmel stond en waar een buitenlands gezin onder erbarmelijke omstandigheden leefde.

Binnen een halve dag trok hij zijn conclusies en trad Balwantsingh af als raadslid in zijn tweede raadsperiode. De vorige raadsperiode was hij een tijdje actief voor de partij in de commissie Bouwen en Wonen, maar daar werd hij al snel vervangen.

Mantel der liefde

Zijn inkomsten als pandjesbaas staan niet aangegeven bij de nevenfuncties, volgens het raadslid had hij het wel doorgegeven aan de gemeente. De partij probeert de pijnlijke afgang van Balwantsingh met de mantel der liefde te bedekken.

In een verklaring stelt fractievoorzitter Richard Moti dat de PvdA ’geen enkele twijfel aan zijn integriteit heeft’. „Als fractie hebben we, samen met Narsingh Balwantsingh, altijd gestreden tegen de excessen op de woningmarkt.”

De reden voor het vertrek is extra pijnlijk voor Moti omdat hij in de vorige coalitieperiode als wethouder juist de ’huisjesmelkers’ problemen met arbeidsmigranten in de wijk verweet omdat ze die in slechte panden onderbrachten.

Verhuurders op scherp

Daarom had de gemeente het actieplan ’Goed Huren en Verhuren’ gelanceerd, het afgelopen jaar hebben honderden huurders gezamenlijk een half miljoen minder aan huur hoeven te betalen dankzij deze aanpak.

Of het raadslid onder druk van de partij zijn biezen heeft moeten pakken wil Moti niet kwijt, hij laat het bij een verklaring. Balwantsingh, media-ondernemer en freelancer, stelt op te stappen zodat hij ’meer tijd kan vrijmaken voor het verbeteren van de woningen’. De woningen heeft hij gekocht als appeltje voor de dorst voor later, het moet zijn pensioen vormen. „Ik probeer altijd binnen de wet te handelen en onderschrijf het partijgedachtegoed. Zoals ik al eerder zei, de griffie is ervan op de hoogte en ik onthou mij dan ook van stemmen als er botsende belangen zijn”, laat hij weten aan het lokale nieuwsplatform.

De slechte staat van het onderhoud wijdt Balwantsingh aan ’een externe beheerder’ die de verhuur van zijn panden regelt. Hem zou geen blaam treffen.

Drie jaar geleden trad een ander PvdA-raadslid Kevin van Eikeren af nadat hij voor fraude terecht moest staan. Beiden stapten op doordat misstanden bekend werden, niet om de misstanden zelf.