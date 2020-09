Halsema wil boa’s wapenstok geven

Op dit moment hebben alleen boa’s in het openbaar vervoer wapenstokken. Boa’s op straat hebben echter ook dikwijls te maken met agressie en kunnen zich dan niet verdedigen.

Halsema wil vraagt minister Grapperhaus om maximaal twintig boa’s in de binnenstad bij wijze van proef extra te bewapenen. De pilot begint in het najaar en loopt een jaar. In totaal zullen er zo’n veertig tot vijftig voor moeten worden getraind, verwacht ze. Het gebruik van de wapenstok is volgens de burgemeester aan regels gebonden.

„In de praktijk zal die alleen door de boa worden gebruikt in geval van (dreiging van) ernstig fysiek geweld tegen de boa. Doel is om de belager op afstand te houden. Zo kan de tijd worden overbrugd totdat de politie ter plaatse komt om de boa te ontzetten”, staat in de brief.

Eerder maandag liet de Nederlandse Boa Bond weten dat boa’s in Amsterdam woensdagmiddag opnieuw actievoeren om meer aandacht te vragen voor agressie tegen handhavers. Directe aanleiding is de mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) afgelopen vrijdag in de hoofdstad. Het is nog onduidelijk wanneer het ministerie besluit of Amsterdam mag deelnemen aan de proef.