Porsche 911 Hybrid geen Eco-model

Hybridetechniek in de Porsche 911 is in ontwikkeling, maar de autobouwer kiest niet voor de gecombineerde verbrandings/elektromotor om er een eco-versie van te maken. "Wanneer mensen erin rijden, moet het wel fun-to-drive zijn. Anders koopt de consument de auto niet als een Porsche", aldus Wolfgang Hatz, verantwoordelijk voor Porsches R&D-afdeling.