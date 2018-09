Militairen aangehouden wegens mishandeling

De vier worden verdacht van openlijke geweldpleging. Eén militair ook van poging tot doodslag.

Drie van de vier verdachte militairen zijn vrijdag aangehouden door het Openbare Orde Team (OOT) van de Koninklijke Marechaussee en de Nationale politie.

Het team werd bij de vechtpartij geroepen. Toen duidelijk werd dat de man uit Westervoort gewond was geraakt, werden de mannen aangehouden. Zij bleken achteraf militairen te zijn. Na onderzoek is later op de dag de vierde militair aangehouden.

Drie militairen zijn in vrijheid gesteld maar blijven verdacht. De vierde wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.