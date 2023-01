Premium Het beste van De Telegraaf

Syriër (37) uit Arkel in beeld als IS-leider Hoe kon terreurverdachte Syriër hier asiel krijgen?

Door Niels Rigter en Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

De woning in Arkel waar de vermeende IS-chef met zijn gezin woonde. Nieuwsgierigen kunnen niet naar binnen kijken. Ⓒ Foto’s Rias Immink

Den Haag - Buurtgenoten in Arkel herinneren dat de Syriër trots zijn pasgeboren zoontje uit de kinderwagen tilde, dat ze puzzeltjes bij het gezin kwamen langsbrengen en dat het dochtertje het zo goed deed in de kleuterklas. Maar diezelfde Syriër is nu in beeld als topman bij terreurorganisatie IS. De 37-jarige is een nieuw voorbeeld van een asielzoeker die bij binnenkomst in Nederland door het terrorismefilter is geglipt. „Het blijft mensenwerk.”