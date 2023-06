Treinen rijden weer na noodgreep

Volgens de woordvoerder rijden de treinen in de rest van het land al zoveel mogelijk volgens dienstregeling. Wel kan het zijn dat sommige treinen wat korter zijn dan anders of minder schoon, aldus de NS. „We vinden het heel erg vervelend voor alle reizigers”, zegt de woordvoerder. „Dit is niet wat reizigers normaal mogen verwachten.”

’Noodgreep’

De treinen rijden weer van en naar Amsterdamse stations door een noodgreep, zegt een woordvoerder van ProRail. De Amsterdamse verkeersleidingspost is nu doorgeschakeld naar de centrale post in Utrecht, legt de woordvoerder uit. Het personeel van de Amsterdamse post bedient de post nu vanuit Utrecht.

Ook maandagochtend reden er geen treinen van en naar Amsterdam, meldde spoorbeheerder ProRail maandagochtend vroeg. Dat kwam door een IT-storing op de verkeersleidingspost van ProRail. Ook internationale treinen, richting Brussel, Berlijn en Frankfurt, reden niet van en naar Amsterdam. Ook zondagavond reden de treinen niet rond Amsterdam. De storing was toen even verholpen, maar keerde daarna terug. Ook in de nacht reden geen treinen meer, waardoor honderden reizigers strandden.

De spoorbeheerder riep reizigers maandagochtend op om niet naar Amsterdam en omgeving te komen. Reizigers kregen het advies om alternatief vervoer te regelen voor de reis naar school of werk of bijvoorbeeld thuis te werken.

„NS en ProRail betreuren het dat we vannacht veel reizigers niet thuis konden brengen en dat zij op het station moesten overnachten. Dit is niet wat reizigers van ons mogen verwachten”, meldt de NS over de grote storing. „We vinden dit alles enorm vervelend voor onze reizigers. Deze storing heeft ook grote impact op andere delen van het land.”

De oorzaak van de storing die ervoor zorgt dat er geen treinen van en naar Amsterdam reden is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van ProRail.

Veel gestrande reizigers

Op Amsterdam CS stonden maandagochtend veel gestrande reizigers. Mensen kwamen kennelijk in onwetendheid of met goede hoop naar het station, maar dan blijkt dat er geen treinen rijden. Voor een servicedesk voor internationaal verkeer staat een lange rij van mensen met koffers.

De eerste treinen rijden sinds even voor 09.00 uur weer op Amsterdam Centraal Station. Op het station zijn nog veel gestrande reizigers te vinden die hun weg naar de juiste trein moeten vinden. Medewerkers van de NS staan iedereen te woord en voor de servicedesk staat een flinke rij. Op de informatieborden zijn vooralsnog veel geannuleerde treinen te zien.

Op veel plekken zitten of liggen nog mensen op de grond. Sommigen hebben een gouden nooddeken om zich heen gewikkeld om warm te blijven. Bij de kiosken krijgen reizigers gratis koffie of thee.

Video: van zondag op maandag zijn veel Harry Styles-fans gestrand in Amsterdam door de storing.

Verkeersleidingspost

De storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam ontstond zondag aan het einde van de middag en was korte tijd verholpen, maar keerde in de avond terug. Daardoor reden er een groot deel van de avond en de hele nacht geen treinen van en naar Amsterdam en station Schiphol Airport. Ook was er ’s nachts vanwege de storing in Amsterdam geen treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal.



In de Jaarbeurs in Utrecht hebben ongeveer 180 mensen de nacht doorgebracht. Maandagochtend druppelen ze langzaam weer naar buiten, meldt een woordvoerster van de gemeente Utrecht. Om 07.30 uur waren er nog zo’n vijftien mensen die hun spulletjes bij elkaar pakten.

In de Jaarbeurs zijn stretchers en dekens beschikbaar gesteld aan treinreizigers die zijn gestrand op Utrecht Centraal. Ⓒ ANP / ANP

„Er rijden weer bussen en ook taxi’s. Anderen bellen familie of vrienden om iets te regelen.” De weer vertrokken reizigers kregen wel een broodje en drinken mee. De koffie in de Jaarbeurs was inmiddels op.

150 concertbezoekers slapen in Ziggo Dome

In Amsterdam moesten enkele honderden bezoekers van een concert van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA na afloop van dat concert urenlang wachten op alternatief vervoer naar huis. Zij konden tijdens dat wachten terecht in de Ziggo Dome. Ongeveer 150 concertbezoekers hebben in de nacht van zondag op maandag in de Ziggo Dome in Amsterdam geslapen.

Zo’n 500 tot 600 mensen waren naar de Ziggo Dome gekomen na afloop van de optredens en daarvan zijn uiteindelijk ongeveer 150 mensen blijven slapen, zegt een woordvoerster van concertorganisator MOJO maandagochtend. Voor de bezoekers die hebben overnacht zijn slaapzakken geregeld.

Bezoeker van het concert van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA worden na afloop tijdelijk opgevangen in de Ziggo Dome. Ⓒ ANP / ANP

Schiphol: laat je brengen of neem de taxi of de bus

Schiphol raadt reizigers aan om met alternatief vervoer naar de luchthaven te komen. „Laat je brengen of neem de taxi of de bus”, zegt een woordvoerder van Schiphol maandagochtend. Het vliegveld heeft personeel ook gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken.

De uitval van treinen zorgt er ook voor dat aankomende reizigers minder makkelijk van Schiphol weg kunnen komen. Dit leidt tot grotere drukte dan normaal, maar volgens de zegsman lukt het mensen wel om met bijvoorbeeld de bus hun reis te vervolgen. Daardoor stranden er volgens hem geen hele grote drommen mensen op de luchthaven.

De woordvoerder van Schiphol kan niet aangeven of door de problemen veel mensen hun vlucht hebben gemist. Ook is het volgens hem nog te vroeg om te praten over zaken als schade.