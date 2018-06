'Vuurwerk zo zwaar als granaat'

De politie heeft sinds 1 oktober al 8467 kilo verboden vuurwerk in beslag genomen. In de vier weken van oktober was ruim 4100 kilo ingenomen. Eén week later stond de teller op bijna 8500, een verdubbeling dus, blijkt uit de Vuurwerkbarometer die het OM bijhoudt.

De Nationale Politie maakt zich grote zorgen over het zware vuurwerk, meldt RTL Nieuws.

Wedloop

In de wedloop om de hardste knallen kopen vooral jongeren levensgevaarlijk spul probleemloos op internet. Zij halen op die manier vuurwerk met de kracht van een handgranaat hun ouderlijk huis binnen.

De politie adviseert ouders daarom beter toezicht te houden op het vuurwerk dat hun kind aanschaft.

700 slachtoffers

Tijdens de vorige jaarwisseling vielen er ongeveer 700 slachtoffers door vuurwerk. In 2013 is in totaal ruim 92.000 kilo verboden vuurwerk in beslag genomen.

Jaarlijks wordt naar schatting 1 à 2 miljoen kilo verboden consumentenvuurwerk in Nederland verkocht. Om dit tegen te gaan, proberen politie en justitie zo veel mogelijk te onderscheppen.