LIVE | CBS: stijging sterfgevallen zet door

Binnenland

Catshuisoverleg klaar, nog geen overeenstemming over sluiten scholen

Het kabinet is er nog niet uit gekomen of het de scholen al dan niet moet sluiten om de coronabesmettingen te keren. Tijdens het overleg in het Catshuis lijken de meest betrokken ministers wel akkoord met vroegere sluitingstijden voor niet-essentiële sectoren.