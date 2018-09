Voedselrantsoenen vluchtelingen Kenia kleiner

De getroffen vluchtelingen in de kampen Dadaab en Kakuma in het noorden van het land komen vooral uit Somalië en Zuid-Sudan. Ze moeten het voortaan doen met ruim duizend in plaats van tweeduizend calorieën per dag.

Naar verwachting is de maatregel nodig tot februari. „We spreiden het voedsel wat we nog hebben over de komende tien weken, en blijven de internationale gemeenschap om hulp vragen”, zegt WPF-onderdirecteur van Kenia Paul Turnbull. Eind januari komt er naar verwachting een nieuwe lading voedsel aan.

De voedselpakketten voor Kenia kosten bijna 8 miljoen euro per maand. Dit jaar hebben internationale donoren 56 miljoen euro gegeven voor voedselhulp in het Afrikaanse land.

Anderhalve maand geleden nam het WFP hetzelfde besluit voor de voedselrantsoenen in Syrië.