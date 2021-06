KNMI waarschuwt voor zwaar onweer in de middag

Bij de brandweer in Noord-Brabant zijn al diverse meldingen binnengekomen van stormschade. Volgens Omroep Brabant ontstonden er problemen in de omgeving van Oirschot en De Beerzen. In Oisterwijk waaide een boom om.

De onweersbuien die in de middag worden verwacht boven het zuiden pakken wat zwaarder uit. Lokaal kunnen zware windstoten en hagel voorkomen. Plaatselijk kan er veel neerslag in korte tijd vallen, met wateroverlast tot gevolg. De buien bewegen in de avond van zuid naar noord over het land en verlaten het land aan het einde van de avond.

Donderdag sloot het weerinstituut niet uit dat het vrijdagmiddag zeer plaatselijk tot een tornado zou kunnen komen. Daar lijkt nu geen sprake meer van.

Rijkswaterstaat drukt automobilisten op het hart hun rijstijl aan de omstandigheden aan te passen, vooral bij zware regenval of hagelbuien.