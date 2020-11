Daling van coronapatiënten in ziekenhuizen zet door

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1842 coronapatiënten, 63 minder dan op donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 607 naar 603.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde ook hard. In de afgelopen 24 uur zijn 180 mensen op een verpleegafdeling opgenomen, het laagste aantal sinds begin oktober. Verder kwamen 33 mensen op een ic te liggen, en dat is het laagste aantal in een etmaal in twee weken tijd.