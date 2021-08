Thailand in shock: man gemarteld tot de dood met plastic zak door politie

In een tien minuten durende video is te zien hoe de agenten een plastic zak over het hoofd van de verdachte binden. De man schreeuwt het uit. Hij hapt naar adem, probeert te vluchten, maar kan geen kant op.

Na een tijdje wordt het stil. De man beweegt niet meer. Agenten proberen hem vervolgens te reanimeren, maar dat werkt niet. Hij sterft op 6 augustus op het politiebureau. Zijn vrouw werd vrijgelaten nadat ze ermee instemde om te zwijgen, zo wordt beweerd.

100.000 meth-pillen

Volgens Bangkok Post is het slachtoffer een 24-jarige man genaamd Jeerapong Thanapat. Hij en zijn vrouw werden gearresteerd met 100.000 meth-pillen op zak. De verdachte zou vervolgens zijn afgeperst op het politiebureau.

Nadat de video op Facebook werd gedeeld, werd het politieonderzoek versneld. Een woordvoerder van de Thaise politie liet dinsdag weten dat de arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd voor de zeven betrokken politieagenten. Volgens lokale media zijn er tot nu toe vier verdachten aangehouden.

Een van hen is kolonel Thitisan. Zijn bijnaam is ’Jo Ferrari’ omdat hij zoveel sportwagens bezit, waaronder een speciale Lamborghini (limited edition Aventador LP 720-4 50° Anniversary special). Hij is naar verluidt de eerste Thai die deze auto bezit.

De martelvideo is op YouTube al meer dan 631.000 keer bekeken. Sommigen trekken gelijkenissen met de dood van George Floyd.